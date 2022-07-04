中港推利率「互換通」與升級貨幣互換安排

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（中央社台北4日電）中國人民銀行今公布兩項新政，其一為6個月後啟動中港「互換通」，另一為升級貨幣互換安排。人行副行長潘功勝表示，相關措施有助鞏固香港國際金融中心與離岸人民幣業務樞紐地位。

香港主權移交25年活動結束之後，北京陸續推動中國大陸與香港金融市場新安排的政策。

港媒綜合報導，為促進中國與香港金融衍生品市場共同發展，中國人民銀行（中國央行）、香港證監會、香港金管局決定同意中國外滙交易中心、銀行間市場清算所股份有限公司和香港場外結算有限公司，開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通）。

互換通將於6個月之後正式啟動，初期只會開通北向交易；未來才將適時研究擴展至南向交易。

香港及境外投資者可透過基礎設施機構之間的交易、清算及結算等，參與中國金融衍生品市場。

潘功勝表示，在債券通的基礎上，境內外投資者透過香港與中國大陸金融市場基礎設施的連接，參與兩地金融衍生品市場的一項機制性安排，有利於滿足投資者的利率風險管理要求。

這也是繼股市、債券、跨境理財產品等後，中國大陸與香港互聯互通首次延伸至金融衍生產品。

第二項新政為，建立人民幣與港幣之間的常備互換安排，並將互換規模擴大至人民幣8000億元。

潘功勝表示，中國人民銀行與香港金管局將雙方已建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，將長期有效部分的規模從人民幣5000億元，擴大至人民幣8000億元，進一步優化資金，這也是中國人民銀行第一次簽署常備互換協議。

香港行政長官（特首）李家超表示，互換通是中國大陸與香港金融市場融合的又一重要里程碑，第一次在金融衍生工具領域引入互聯互通安排，讓兩地金融市場互聯互通的交易品種更為全面。

李家超還感謝了北京中央政府，指這「大大增強投資者對國家繼續支持香港國際金融中心發展的信心」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110704