新疆七五事件13週年 立委籲立法禁強迫勞動產品

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立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右2）5日在新疆七五事件13週年記者會中，呼籲赴新疆參加中國大陸官方聯訪的台媒，勿成為中共喉舌。中央社記者沈朋達攝 111年7月5日

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（中央社記者沈朋達台北5日電）今天是新疆七五事件13週年，立委邱顯智呼籲台灣應立法禁止進口新疆強迫勞動產品，否則是支持中共鎮壓維族人。吾爾開希則呼籲赴新疆參加官方聯訪的台媒，勿成為中共喉舌。

台灣東突厥斯坦協會今天上午在立法院舉辦記者會，擔任台灣國會維吾爾連線會長的立法委員林昶佐、時代力量立委邱顯智、台北市議會東突厥斯坦連線召集人林穎孟、民進黨台北市議員許淑華、立法院人權委員會秘書長吾爾開希‧多萊特，和台灣東突厥斯坦協會理事長何朝棟等人參加。

何朝棟在會中帶領大家高喊「勿忘七五屠殺，終止種族滅絕」口號。他說，七五事件是中國目前在新疆實施「再教育營」政策的導火線。紀念七五事件，不僅希望種族滅絕不再發生，也提醒台灣應效法歐美，在產業鏈上排除新疆的強迫勞動產品，才不會成為壓迫維吾爾族人的幫凶。

美國6月開始實施「防止維吾爾人強迫勞動法」，禁止進口棉花等被指涉及維族人強迫勞動生產的產品。歐洲議會6月也通過相關決議。

許淑華在會中拿著一罐統一企業生產的番茄汁，指標示上寫著原料來自新疆。她說，新疆涉及的不只是族群衝突，而是普世人權議題，呼籲台灣企業應秉持社會責任，全面檢視中國產業鏈所造成的人權及安全問題。

邱顯智說，民眾每一次的消費都是在為議題投票，正如同購買血鑽石形同為涉事的軍閥購買武器，購買新疆強迫勞動生產的產品，則是支持中國政府慘絕人寰的作法，因此呼籲推動「供應鏈企業責任法」立法。

林昶佐則透過視訊表示，相關議題不只關乎人權，也隱含更高標準的供應鏈重組，台灣不能自外於趨勢，才能在國際產業結構中取得先機位置。

本身是維族人的吾爾開希感謝現場來賓沒有忘記七五事件。他強調「忍辱難以偷生，委屈無法求全」，台灣關注人權議題，是讓世界看到對自由民主的堅定立場，「台灣越不被世界看見，就越危險」。

會中有媒體提到，中國國務院台灣事務辦公室近日邀請兩岸媒體前往新疆聯合採訪，並參觀「反恐和去極端化鬥爭」展覽。展覽展出許多過去與維族人有關的恐攻畫面。

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吾爾開希對此稱，面對官方的立場，媒體應自行採訪、問不同問題，報導才有意義。對於願為中國政府做「喉舌」的台媒，應給予嚴厲譴責。

2009年7月5日，新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊的示威活動演變成大規模維吾爾族及漢族的衝突，造成死傷。事件後，中國官方在新疆採取更高壓的治理手段。近年的「職業技能教育培訓中心」被外界質疑是「再教育營」，涉及強迫勞動，引發許多國家關注甚至制裁。（編輯：周慧盈）1110705