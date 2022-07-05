遏豬價猛漲 中國擬啟動中央豬肉儲備

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（中央社台北5日電）中國近期生豬市場價格走高，網友大嘆「又要吃不起豬肉了嗎？」，中國國家發展改革委員會今天定調市場有「盲目壓欄惜售等非理性行為」，正研究啟動投放中央豬肉儲備等，防範價格過快上漲。

根據「人民網」今天報導，國家發展改革委員會指出，針對近期生豬市場出現盲目壓欄惜售等非理性行為，國家發展改革委價格司正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，防範生豬價格過快上漲。

近日，針對近期生豬價格出現過快上漲的情況，國家發展改革委價格司已組織行業協會、部分養殖企業及屠宰企業召開會議。

報導指出，相關分析認為，近期中國生豬價格過快上漲，重要原因是市場存在非理性的惜售和2次育肥等現象，部分媒體特別是自媒體「捏造散布漲價信息、渲染漲價氛圍」，短期內加劇了市場惜售情緒。

中國生豬市場近月以來持續反彈走高，據農業農村部監測資訊，7月4日下午全國農產品批發市場豬肉平均價格為每公斤人民幣（下同）25.74元（約新台幣114元）。

另據搜豬網資訊，7月4日瘦肉型豬出欄價格全國均價已經達到每公斤21.69元，與去年同期的每公斤14.7元相比，漲幅達47.55%。

不少網友看到生豬市價價格快速上漲的訊息紛紛大嘆說又要「吃不起豬肉了嗎」？

中國近年豬價大起大落，2018年爆發非洲豬瘟後，曾因豬肉供應緊缺導致豬價大漲，而豬肉又是中式菜餚中的重要食材，當時民眾哀嚎吃不起豬肉或大媽在市場搶豬肉的畫面成為社會話題，也因此當時吸引許多企業投入養豬，結果隔年豬肉供給大增，豬價又下跌。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110705