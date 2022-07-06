浙江挖出宋代古錢幣群眾哄搶 官方要求上繳

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（中央社台北6日電）浙江浦江縣一個小區近日實施自來水改造工程時發現大量宋代古錢幣，引發群眾哄搶、藏匿，官方已發布通告文物屬於國家所有，要求主動上繳。

據「央視網」今天報導，近日，浦江縣公安局、浦江縣文化和廣電旅遊體育局發布「關於收繳文物的通告」，指3日在浦江縣浦陽街道一小區院內實施自來水改造工程時，發現大量宋代時期古錢幣，而部分居民和群眾存在違法哄搶、藏匿行為。

「通告」指出，據「中華人民共和國文物保護法」規定：凡境內地下、內水和領海中遺存的一切文物，屬於國家所有，任何單位或個人不得哄搶、私分、藏匿。國有文物所有權受法律保護，不容侵犯。

官方要求參與違法行為的居民和群眾，至8日主動上繳違法所得，否則縣文物執法部門會同縣公安部門將依法追究法律責任。

另據「極目新聞」，浦江縣文保所所長張智強表示，3日晚經過搶救性挖掘，錢幣清洗後，發現上面有北宋的「熙寧」、「元祐」等字樣，也有南宋的「淳熙元寶」、「慶元通寶」等字眼，因此初步判斷這些錢幣屬於宋朝時期。

張智強分析，這些錢幣呈蘑菇狀形態疊加在一起，可能屬於宋朝一個大戶人家，當時應該是用麻袋裝著埋進地下，不過麻袋已經被腐化掉了。

另當地媒體指出，截至5日下午5時，浦江縣已收到群眾自動上繳古錢幣共186公斤，約3萬4000多枚。

一名從事收藏工作的人士對極目新聞說，普通的宋代錢幣通常價值不大，在文玩市場可以交易的普通宋代古錢幣價值便宜，僅有部分特別版具有較大收藏價值。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110706