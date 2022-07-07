更多編輯台推薦新聞：
影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台電四接東移案環評民間團體反彈 9月底前補正再審
首頁 / 兩岸

中國冰淇淋火燒也不融化 網友嚴厲砲轟

2022/7/7 18:12（7/7 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
網友測試中國「鍾薛高」冰品用噴槍燒不化，遭到各界嚴厲抨擊。（圖取自微博weibo.com）
網友測試中國「鍾薛高」冰品用噴槍燒不化，遭到各界嚴厲抨擊。（圖取自微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京7日綜合外電報導）曾被喻為冰淇淋界「愛馬仕」的中國冰淇淋品牌「鍾薛高」，因為有網友宣稱鍾薛高的部分產品放在室溫下一小時不會融化，即使用噴槍都燒不化，遭到各界嚴厲抨擊。

法新社報導，中國網友在社群平台微博分享的實測影片瘋傳網路，影片中可見鍾薛高的冰淇淋在攝氏31度的房間裡放置1小時，或是用打火機火烤，這款冰淇淋都難以融化。

影片在網路上引發熱議，讓網友對鍾薛高販售的高價冰淇淋感到不滿，也質疑產品是否含有過多的添加劑，鍾薛高最貴的一支冰淇淋要價人民幣66元（約新台幣293元）。

鍾薛高昨天指出，自家產品符合國家食品安全法規。

鍾薛高昨天在微博上回應：「我們認為用烤雪糕、曬雪糕或者加熱雪糕的方式，來評斷雪糕品質的好壞並不科學。」這則貼文目前獲得超過17萬7000次讚。

法新社無法核實這些影片，能使食品成型並保持形態、質地穩定的穩定劑，常用於大量生產的冰淇淋中。穩定劑已被各國當局廣泛批准使用，其中包括美國食品暨藥物管理局（FDA）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110707

延伸閱讀
中國再爆食安問題 麥趣爾純牛奶摻丙二醇中國猴頭菇半年農藥超標13次 食藥署限8/3前說明鳳梨釋迦不去中國改去哪？勇闖日本遇「吐籽」新障礙
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族