國民黨視訊參加海峽論壇 陸委會禁「民主協商」

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（中央社記者沈朋達台北7日電）中共7月中旬將在廈門舉辦海峽論壇，中國國民黨副主席夏立言擬以視訊參與。陸委會今天說，政府禁止政黨參與涉及「一國兩制台灣方案」等中共所謂的「民主協商」活動。

大陸委員會發言人邱垂正7日在例行記者會回答相關提問時，做上述表示。

他說，「海峽論壇」為中共主辦的大型對台統戰平台，政府對論壇的政策立場長期一貫，無論以實體或視訊、錄影方式辦理，都不改變其統戰平台本質。

邱垂正言明，不可在台灣辦理海峽論壇分支活動或延續性活動，地方政府、人民或團體也不得與陸方在台合辦論壇相關活動。政府也禁止中央部會及所屬單位人員出席相關實體或網路活動，亦不樂見地方政府人員參加相關活動。

他並強調，政府禁止機關機構、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或所謂中共定義的「民主協商」活動。

邱垂正表示，推動兩岸人民正常交流往來是政府既定的政策，支持秉持對等、尊嚴、合於規範及不涉及任何政治前提的兩岸交流。

他呼籲國內各界應留意社會觀感、掌握民意脈動及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權及自由民主。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天宣布，第14屆海峽論壇將於12日起在福建廈門舉行，預計出席的台灣民眾約2000人。

國民黨副主席夏立言稍早受訪時表示，由於疫情無法赴大陸，他原則上將循去年方式，視訊參與論壇開幕式。他說，國民黨一直強調兩岸交流的重要性，也秉持這樣信念，希望兩岸維持和平、安定與繁榮。（編輯：楊昇儒）1110707