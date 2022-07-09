中國入汛以來平均雨量280.6毫米 創5年同期新高

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（中央社台北9日電）中國官員表示，中國自3月中旬入汛以來，平均降雨量為280.6毫米，較常年同期偏多10.7%，為2017年以來歷史同期最多。

中共人民網報導，中國國新辦8日針對防汛救災工作情況舉行國務院政策例行吹風會，中國氣象局應急減災與公共服務司負責人王亞偉作了上述表示。

他說，降雨呈現南北兩條多雨帶的特點，在南方，珠江流域的降雨量為歷史同期最多；在北方，遼河流域降雨量為歷史同期第二多。全國平均氣溫為15.8℃，比常年同期偏高了0.7℃，這也是歷史同期第二高。

王亞偉表示，今年入汛以來，中國氣候主要呈現以下幾個特點，一是南方暴雨多，落區重疊。入汛以來，共出現18次區域性暴雨，特別是5月以來有11次，累計雨量大、影響範圍廣、持續時間長、降雨落區高度重疊。

二是降雨強度大，極端性明顯。入汛以來，南方出現3134個暴雨站日，較常年同期偏多了近30%，為歷史同期第二多。廣東、廣西兩地降雨量均為有氣象紀錄以來歷史同期最多，特別是5月21日至6月21日華南「龍舟水」期間，廣東、廣西、海南島中東部累計降雨量普遍達200到500毫米，部分地區為600到1000毫米。

三是颱風登陸偏晚，影響範圍廣。今年首個登陸中國的颱風「暹芭」（芙蓉）較常年初颱登陸的時間偏晚、強度偏強，具有影響範圍廣、持續時間長、風雨強度大、局地對流強、颱風外圍出現多個龍捲的特點。颱風殘餘環流先後影響16個省（區、市），其中海南三亞國家氣象觀測站的日降雨量達421.6毫米，突破當地日降雨量歷史紀錄。

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四是強對流天氣頻繁，局地災害影響重。入汛以來，中國共出現20次強對流天氣過程，26個省（區、市）共有470餘縣次受到冰雹、雷暴、大風等強對流天氣影響。

五是6月中國氣溫創歷史新高。6月平均氣溫21.3℃，較常年同期偏高了0.9℃，為1961年以來歷史同期最高，其中河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、山東、江蘇、安徽6月氣溫均為歷史同期最高。6月13日以來，區域性高溫天氣過程一直維持，高溫強度強、持續時間長、影響範圍廣、影響人口多。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110709