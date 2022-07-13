河南村鎮銀行弊案 即使開始墊付仍有5大疑團

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（中央社台北13日電）河南村鎮銀行弊案的儲戶討款反被毆後，官方公布對儲戶「分批墊付」企圖平息民怨。中國媒體報導，事件仍有5大疑團未解，包括儲戶的款項屬於存款還是金融產品，影響儲戶權益。

河南省銀保監局等部門11日發布公告，指將對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行的帳外業務客戶本金，分類分批先行墊付。首批墊付由15日開始。

紅星新聞今天報導，即便對儲戶的本金開始墊付，事件仍有5大疑團未解。

疑團一：儲戶的錢是屬於「存款」還是「金融產品」？河南省許昌市公安局10日通報，犯罪嫌疑人利用第三方網路金融平台和該犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，以及一批資金掮客進行「攬儲和推銷金融產品」。這是官方首次披露涉事銀行吸納資金的方式，其中「金融產品」到底是否「存款」，關乎儲戶的權益保障。

若款項屬於「存款」，則受到中國的「存款保險條例」保障，存款保險需限額償付，最高償付人民幣50萬元（約新台幣222萬元）。如果款項被定性為「理財產品」，則後續權益保障的不確定性大得多。

11日的墊付公告也指出，「對於額外渠道獲取高息或涉嫌違法和犯罪的資金，暫不墊付」中所指的「額外渠道獲取高息」，是否屬「金融產品」？這方面需要官方詳細解釋。

疑團二：第三方互聯網金融平台有何責任？河南新財富集團利用第三方互聯網金融平台吸納資金，如「度小滿」、「小米金融」，這些平台到底要負怎樣的責任，目前仍未有相關權威消息。

這些平台在名不見經傳的河南村鎮銀行招攬存款的過程中，或至少衫生「信用背書」的作用，否則很難解釋幾家村鎮銀行能夠在短時間內吸納數百億來自全國多地的資金。

疑團三、是線上交易系統「異動」能否一併調查？事件爆發至今近3個月，過程中涉事村鎮銀行仍然「動作」不斷。

有儲戶發現，先前線上交易系統關閉的開封新東方村鎮銀行，其線上交易系統在6月26日短暫開放十幾分鐘。行方曾稱，這是因手機銀行個別操作權限出現異常。7月7日有儲戶表示，該銀行的應用程式強制更新系統版本，新版本沒有提現、轉賬的通道。

這兩起事件也應一併納入調查範疇中。

疑團四：儲戶健康碼兩度被標紅，官方未提如何徹底解決。6月22日鄭州通報部分村鎮銀行儲戶被賦紅碼的調查問責情況，指是人為違規操作。但鄭州市大數據管理局在7月8日表示，之前一晚局方在對健康碼系統數據接口升級過程中出現技術問題，導致部分健康碼異常，經緊急處置已全部恢復正常。

健康碼系統數據接口升級，為何偏偏又導致部分儲戶的健康碼異常？官方應更徹底解決「隨意紅碼」的漏洞。

疑團五：相關村鎮銀行違規違法操作持續超過10年，核心問題在哪？當局通報河南新財富集團自2011年以來，涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪，但在如此長時間其違法行為未被及時發現。

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根據三聯生活週刊先前報導，近幾年涉事村鎮銀行曾多次違規放貸。禹州新民生銀行曾多次因冒名貸款、貸前調查嚴重不盡職等違規放貸行為，招致行政處罰。有知情人士表示，幾年這些村鎮銀行資產不良率非常嚴重，顯示銀行出事只是遲早問題。

報導指出，綜合以上問題，顯示村鎮銀行走到無法取款這一步，已歷經長時間，且並非沒有預警。如果監管當局早日重視問題，應有很多機會避免事件發生。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110713