香港民主黨取消年度宴會 先前受親北京力量抨擊

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（中央社記者張謙香港14日電）香港民主黨因疫情關係，取消原定於16日舉行的黨友宴會；民主黨主席羅健熙說，事件與政治無關，他們從未想過這個問題。在宣布停辦宴會前，該黨相關活動備受親北京力量抨擊。

羅健熙今天接受中央社記者電話訪問時說，他們原定於16日在尖沙咀ClubONE舉辦3場宴會，每場有15桌，都是黨友及支持者聚會；活動會有籌款，但非主要原因。

他說，由於宴會場地附近出現感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群組，需要關閉清潔而未能營業，宴會只能停辦。

他說，他們會商討下一步決定。

港區國安法2020年實施後，泛民主派許多黨派及團體紛紛自行解散，民主黨是陣營中至今仍然存在的主要力量。

在民主黨因疫情而停辦這次宴會前，該黨及相關活動備受親北京力量抨擊，指它一直沒有放棄「反中亂港」的道路。

大公報今天刊登文章聲稱，「民主黨即將舉辦籌款宴會，市民首先想到的是，籌款幹什麼？聚會為哪般？與外國勢力有無關係」。

文章表示，「市民的質疑並不是沒有根據，民主黨越來越反中亂港、勾結外國的政治組織」。

文章舉例指出，去年8月離港前往英國定居的前民主黨骨幹成員李永達在沉默一段時間後，近日「重新出山」，出席由「香港監察」舉辦的網上會談，「這正是民主黨勾結外部勢力的『實錘』」。

另外，熟悉北京對港事務的時事評論員、中國全國僑聯副主席盧文端在明報撰文表示，文匯報、大公報最近對民主黨舉辦的宴會發起猛烈批評，這可不是一般「民間聲音」，而是民主黨不可不重視的重要政治訊號。

文章又分析了民主黨的「生路與死路」，聲稱民主黨的「生路」是要從思想深處清除反共意識，深刻反省過去「逢特區政府必反」、「逢中央必反」的所作所為，改弦更張。

至於民主黨的「死路」，文章表示，若民主黨「不思悔改」，對文匯報、大公報發出的警號置若罔聞，其成員因為民主黨身分不能入閘參加明年區議會選舉，那就是民主黨的大限將至。

文章建議民主黨研讀中國國家主席習近平在慶祝香港回歸25週年大會的講話，並指至少有兩段話值得該黨主事者留意：

一、「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度」。

二、「香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護一國兩制方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守基本法和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻」。

文章表示，從分析民主黨問題的角度來理解，前一段涉及民主黨過去問題的思想根源；後一段事關民主黨未來出路的歷史選擇。

對於盧文端的文章，羅健熙表示有看過，但不作評論。（編輯：李雅雯）1110714