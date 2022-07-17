上海民眾指居委私自為老人打疫苗 疾病惡化送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京17日電）中國多地正加速推進老年人接種疫苗。上海有家屬指控，居委私自上門強制給98歲的老人打疫苗，致使其基礎疾病惡化，活不過一個月。官方回應則稱，有徵得老人和其高齡伴侶同意。

14日，一段在網上流傳的影片顯示，家屬到政府機關抗議，指居委私自上門強制給98歲的老爺爺打疫苗，當時家中只有家庭保姆以及92歲、已經失智的老奶奶在家。居委並沒有通知其他家屬。

家屬說，隔天這名接種疫苗的老人就開始低燒、白血球數量飆升，原本的基礎疾病發作，因腹脹不適到醫院急診。醫生說，不做手術，最多30天；做了手術，「可能當天就沒了」，因為不一定撐得過麻醉。

家屬質疑，沒有看到書面同意書，也不知道施打的是什麼疫苗，他們要求官方道歉並出面協商。

16日，上海市靜安區彭浦新村街道辦事處公眾號「幸福彭浦」發布相關情況說明。

官方表示，居委會陪同2名社區醫護人員12日上午為王姓老人和他的老伴林姓老人提供上門接種服務。在家庭保姆的協助下，醫生詢問了老人的身體狀況，「林某某老人思路清晰」，當場提供了醫保卡等材料。

官方表示，醫生判斷兩位老人沒有新冠疫苗接種相關禁忌症，符合接種條件，在徵得老人同意並由林某某老人在兩位老人的知情同意書上簽字後，為兩位老人完成疫苗接種。接種後，在留觀期間兩位老人身體均沒有出現不適。

官方表示，瞭解到老人既往患有腸梗阻病史情況，在徵詢了老人家屬意見後，醫院開展了聯合會診，進行了及時治療，目前病情有所緩解。繼續與老人家屬保持溝通。

據家屬指出，98歲的爺爺耳聾、臥床，92歲的奶奶有失智症，顯然這樣的「同意」是有問題的，他們並要求施打疫苗的醫生拿出判斷可接種疫苗的證據。

根據上海市的規定，70歲及以上民眾前往接種時，須由家屬或社區志願者陪同。

中國當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策堅持「動態清零」。當局認為，老年人和小孩的疫苗接種比例仍有待提升，多地都加速推動相關工作。

北京通州官方帳號今天就發布，永樂店鎮社區衛生服務中心醫師帶隊「送針下村、入戶接種」，全鎮老年人首針接種率已突破91.3%。

澎湃新聞昨天也報導，上海的大學東路街道也全力推進老年人疫苗接種工作，為了避免老年人在高溫酷暑下排隊時間過久，還會安排車輛上門接送。報導所附的照片中，還出現專人背負或攙扶行動不便老人前往施打疫苗。（編輯：呂佳蓉）1110717