中國環保部長會晤美官員 預示更多高層恢復外訪

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（中央社台北19日電）中國生態環境部部長黃潤秋15日在華府分別會見了多名美國官員。港媒引述分析說，此行顯示中美在環保領域的合作取得進展，並預示更多中國高層開始恢復外訪。

中國生態環境部官網昨天公布，黃潤秋15日上午在華府會見美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國聯邦環保局副局長麥卡碧（Janet McCabe）、加州州長紐松（Gavin Newsom）等官員，針對氣候變化等議題交換意見。

黃潤秋在會面中表示，中美環境與氣候合作是兩國關係的重要組成部分，已形成全方位、多層次、多領域的合作模式。美方經驗為中國健全應對氣候變化、生態環境保護相關法律法規政策體系提供了有益借鑒。

他說，雙方在環保產業領域也有長期合作，曾共同舉辦4屆中美環保產業論壇，美方企業也多次應邀參加中國國際環保展，取得了良好效果。期待雙方未來合作取得更多務實成果。

綜合香港南華早報、星島日報網的報導，COVID-19疫情爆發以來，中國高層官員鮮少外訪，限制了外交成效，越是缺乏溝通，越不利於雙邊關係，並因此產生猜忌；而黃潤秋此行是6月以來，中美高層的第6次互動，也是疫情之下，中國非外事部門首長罕有的出國活動。

報導引述分析說，此行顯示中美在環保領域的合作取得進展，並預示更多中國高層開始恢復外訪。

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此外，中美高層近期頻繁互動，包括中美防長新加坡會晤，中央外事辦主任楊潔篪與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡會晤，副總理劉鶴與美國財長葉倫（Janet Yellen）通話，中美參謀長通話，以及本月9日外長王毅和國務卿布林肯（Antony Blinken）在印尼會晤。

美方稍早前透露總統拜登將在數週內與中國國家主席習近平再次通話。分析認為，兩國官員頻繁溝通，可為元首對話創造良好氣氛。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110719