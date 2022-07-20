李克強視訊WEF主席 重申對外開放國策不動搖

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（中央社台北20日電）中國國務院總理李克強19日以視訊方式會見世界經濟論壇（WEF）主席施瓦布，李克強表示全球發展面臨諸多不確定因素，但無論國際風雲如何變幻，中國堅持對外開放基本國策不動搖。

據「新華社」19日晚間報導，李克強表示，當前全球發展面臨諸多不確定及不穩定因素，但世界和平與發展、各國間交往和交流，是人心所向、大勢所趨。曲折和挫折阻擋不了人類文明進步和歷史前進的步伐。

李克強指出，國際社會需要堅定信心，維護和平穩定，加強對話溝通，攜手應對挑戰。讚賞WEF始終聚焦經濟發展、加強對中合作，雙方深化合作有利於向世界發出發展經濟、改善民生的積極訊號。

他強調，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅持對外開放基本國策不動搖，願與各方加強對話與溝通，為開展互利共贏合作創造條件。

報導指出，施瓦布（Klaus Schwab）則表示，WEF在過去40多年同中國保持良好夥伴關係。當今世界面臨多重危機挑戰，世經論壇願同中方深化合作，推動全球對話，充分發揮工商界作用，加強國際和地區交流合作，為應對氣候變化、推動產業轉型、促進社會公平發揮積極作用。

李克強今年5月出席中國國際貿易促進委員會建會70週年座談會，他對與會的美、英、歐盟、日本等約30家外國商會、跨國公司強調，「無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移擴大開放，對外開放的大門只會越開越大」。

他當時指出，將繼續深化「放管服」改革，打造市場化法治化國際化營商環境，明確透明穩定可預期的監管規則，進一步放寬市場准入，保障外資企業依法平等進入已經開放的領域，嚴格保護知識產權，持續將中國打造為世界的大市場、外商投資的熱土。

中國今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴格封控影響，身為金融中心的上海封城數月，中國歐盟商會6月調查結果顯示，多達23%歐洲企業考慮放棄在中國的投資，創下10年來相同調查項目的新高，驚動中方。

歐商除視疫情為在中國商業活動的最大挑戰外，另對勞工成本上升、中國經濟增速減緩、市場准入障礙等疑慮愈深。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110720