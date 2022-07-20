浙江爛尾樓業主自救 籌3.5億元力拚復工

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國爛尾樓風暴持續蔓延，許多屋主遭受無妄之災，以集體停繳貸款方式與開發商對抗。浙江一個建案的業主展開自救行動，自籌人民幣8000萬元（約新台幣3.5億元）力拚復建。

根據財聯社報導，浙江省瑞安市的一項豪宅建案「萬川瑞園」於2011年12月動工，然而因開發商的資金出現問題，於2013年起出現時建時停的情形，並於2014年後完全停工，成為了當地知名的「爛尾樓」。

報導提到，從去年7月開始，部分萬川瑞園的業主與一家建設公司協商後達成協議，由業主自籌部分資金，支持續建。知情人士表示，目前籌募金額已籌集至少人民幣8000萬元，如果施工進展順利，這項建案有望於今年年底前完工並交屋。

除了萬川瑞園外，四川省南充市也有兩個爛尾樓建案的業主，正在自籌資金力拚復工。

報導提到，南充市的「五星現代城」資金缺口高達2000萬元，業主從去年10月起開始籌募資金。這個建案共有500多戶，每戶平均需出資約4萬元。此外，開發商同時藉由「銷售車位」等方式獲得了部分資金，目前這項建案已順利完工並交屋。

南充市的另一個建案「中環島」的業主過去也曾採取類似方式自救。

報導提到，中環島的業主於去年11月發布公告，自行展開建案的收尾工作。據公告，資金缺口約800萬元，平均每戶籌資1.5萬元。

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報導引述中原地產高級研究經理盧文曦分析，「體量小、資金缺口小、即將完工的項目，也許還有自救的可能性；但體量稍大一些的項目，業主在資金上根本沒那麼強的實力」。

他說，建案變成爛尾樓後，背後往往會面臨相當複雜的債權、法律糾紛，一般來說業主不具備相應資金實力及專業能力處理這些複雜事務，「業主籌資自救，只是極特殊的案例，不可能成為爛尾項目復工的主要解決方式」。（編輯：李雅雯）1110720