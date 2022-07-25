克強指數兩指標回升 專家：房地產不利風險仍在

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（中央社台北25日電）「克強指數」兩指標「用電量」、「鐵路貨運量」6月份大幅回升，分析指出，顯示工業生產回暖、服務業加速復工，經濟內生動力轉強，但房地產主要數據卻仍處在負成長等不利條件下。

據第一財經報導，全社會用電量、鐵路貨運量、挖掘機銷量等指標是觀察經濟景氣途徑，全社會用電量、鐵路貨運量6月份年增率呈現正成長；挖掘機產銷量年增率則為負。

6月份全社會用電量年增率4.7%，較5月份提高6個百分點，顯示工業生產迅速回暖、服務業加快復工。

中電聯統計與數據中心主任王益烜分析，這反映了復工復產、復商復市有成效，政策加大基建投資力度拉動鋼鐵、建材等高載能行業較快回升；高溫天氣也是社會用電量增加原因之一。

國家鐵路集團數據顯示，1至6月份，鐵路日均裝車完成17.8萬車，年增長1萬車、5.9%，單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等刷新歷史紀錄。

挖掘機產銷量多被視作和基建投資、房地產相關。中國工程機械工業協會最新數據顯示，26家挖掘機製造企業6月份共銷各類挖掘機械產品2.08萬台，年減率10.1%。

中信證券首席經濟學家明明表示，5月份以來一系列財政和投資政策使消費得到逐步修復，6月份經濟內生動力增強；但房地產各項主要數據仍處在負增長的不利情況下。

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中國財政科學研究院研究員趙全厚說，經濟恢復基礎重點在市場主體，關鍵在於提振居民和企業的信心，政策必須給市場更加積極的預期。

克強指數由經濟學人（The Economist）在2010年提出，用以評估中國國內生產毛額（GDP）成長量。這源於中國國務院總理李克強時任遼寧省委書記時，他不信以GDP評價經濟發展狀況，喜於透過鐵路貨運量、用電量和銀行貸款發放量的3指標追蹤經濟動向。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110725