中國疫情仍是進行式 官令旅遊景區死守安全防線

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（中央社台北27日電）中國官方今天公布26日新增COVID-19本土病例604例，本輪疫情仍處於進展階段，部份旅遊景區被要求「嚴防死守安全防線」紛紛關閉，甘肅及廣西進入夏季旅遊旺季卻處於疫情寒冬。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共703例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入99例、本土604例。

在傳播力更強的Omicron病毒變異株流行下，據中國人民日報所屬的醫藥媒體「健康時報」26日報導，近10天全國新增超過7100例，其中無症狀感染者逾6000例，占新增感染者85%以上。

甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍然處於進展階段。目前，疫情波及21個省份和自治區的78個地市。甘肅及廣西雖進入夏季旅遊旺季卻處於疫情寒冬，旅遊業受創嚴重。

蘭州7日發現第一例確診病例，目前甘肅本輪疫情累計報告逾3000病例，在領導階層立下動態清零總方針下，嚴格管控人員流動。

「上觀新聞」26日報導，近日甘肅省文化和旅遊廳指示需「嚴防死守旅遊景區安全防線」，省內186個景區因此關閉，確保疫情不透過旅遊景區傳播蔓延。

旅遊業表示，原本甘肅是暑期跨省遊市場中非常重要的旅遊目的地，一度接待不少團隊遊客，如今疫情反覆，186個景區關閉後，不少旅行社已經暫停了甘肅團隊遊，業務重挫。

此外，廣西北海旅遊業也面臨急凍，自12日報告第一例無症狀感染者後，疫情有愈演愈烈之勢。截至26日，北海有高達314個高風險區，旅遊景區被迫暫停接待遊客，成為這輪疫情最嚴重的城市之一。

北海自13日起暫停開放全市各A級旅遊景區，要求相關旅遊企業事業單位要服從大局、服務大局，妥善處理好退票、退費方面的合理訴求。據統計，北海目前有逾8800家旅遊相關企業，業者損失慘重。

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在香港、澳門部份，香港26日通報新增4276例，其中本土感染3975例，另新增6名患者死亡。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，單日病例未有回落跡象，相信疫情尚未見頂，現階段沒有條件放寬社交距離措施，不過考慮到市民已長時間抗疫，也不會貿然收緊相關限制。

澳門26日公布新增2例確診，連續3日社區零確診，澳門衛生局表示，將檢視防控措施，不排除朝著內地常態化防控的做法調整檢測要求，預計本週稍後可能公布重開場所等新安排。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110727