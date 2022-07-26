中國疫情重創旅遊業 媒體稱甘肅慘遭滑鐵盧

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（中央社台北26日電）中國官方今公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例（含確診與無症狀感染者）976例，時值旅遊旺季卻因疫情燒不停，甘肅省關閉186個風景區，業者哀嚎，當地媒體稱甘肅遭遇滑鐵盧。

中國衛健委上午通報，25日零時至24時，31省市新增確診148例，境外移入50例；本土病例98例中，甘肅37例、廣西32例、四川16例、廣東6例、上海4例、重慶2例、山東1例。

新增無症狀感染者828例，境外移入58例；本土病例770例中，廣西370例、甘肅306例、山東27例、廣東17例、上海15例、四川14例、河南7例、雲南7例、天津2例、江西2例、江蘇1例、浙江1例、重慶1例。

截至25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬8946例，尚在醫學觀察的無症狀感染者6972例（境外移入498例）。

第一財經25日報導，原本應該是旅遊旺季的甘肅因疫情遭遇「滑鐵盧」。

報導指出，甘肅省文化和旅遊廳依防疫規定，通令「嚴防死守」旅遊景區安全防線，暫時關閉省境186個風景區，確保疫情不因旅客往來而傳播蔓延。

防疫措施害慘旅遊業，業者說，原本甘肅省是暑期跨省遊市場中非常重要的旅遊目的地，如今疫情反覆，186個風景區關閉後，不少旅行社已暫停甘肅團，改赴雲南或青海，重挫跨省遊業務。

據中國國務院統計，7日蘭州發現首例陽性病例後，甘肅這波疫情已累計報告確診病例469例，無症狀感染者2733例。

截至25日17時，全國共有高風險區555個，其中甘肅省有298個；全國中風險區共有592個，甘肅省占245個。甘肅省淪為這波疫情嚴重省份之一。

位於廣東的中國科技重鎮深圳因24日新增病例21例，當局通令，包括富士康在內的工業百強企業重啟閉環生產7天。25日最新通報新增病例19例，其中4例確診、15例是無症狀感染者。

廣西疫情仍未趨緩，單日新增402例，重災區北海市占397例，截至25日24時，廣西這波疫情累計確診病例365例、無症狀感染者1895例。

香港01報導，官方25日通報新增4130例個案，連續5天新增病例破4000，學校疫情愈趨嚴重，特首李家超母校、九龍華仁書院之前某班因疫情已停課。

截至25日24時，香港特別行政區累計通報確診病例35萬1191例（出院6萬6748例，死亡9472例）；澳門特別行政區787例（出院489例，死亡6例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110726