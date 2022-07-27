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四川警察李強持槍殺人3死2傷 全城緝拿懸賞

2022/7/27 16:17
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（中央社台北27日電）四川省樂山市沐川縣26日發生民警槍擊他人後逃逸，造成3死2傷的重大案件。目前樂山市警方除在全市展開大規模搜捕外，更懸賞人民幣10萬元（新台幣約44萬元）捉拿這名名叫李強的涉案民警。

據報導，2021年9月，沐川縣公安局官網曾刊載一篇表彰李強的文章，其中提到李強50天內曾2次勇救落水者的事跡，並介紹李強生於1986年10月，2012年起參加公安工作。但在槍擊案爆發後，這篇文章已被刪除。

綜合澎湃新聞等媒體報導，現年36歲、任職沐川縣公安局沐溪派出所的民警李強，26日下午約2時20分在配槍裝有多發子彈的情況下，在縣內沐溪鎮一個小區內槍擊他人後駕車逃匿，造成3人死亡、2人受傷。

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報導指出，沐川縣及樂山市公安局案發後全力追查，更下令轄內所有警察單位立即派員設置關卡攔截，「整個樂山市都在協同布控抓捕」。當天下午5時起，樂山市內多個高速公路入口更相繼封閉，以便追查。

當地警方今天正式發布對李強的通緝和懸賞公告，並公布他的照片，同時提到他持槍殺人造成3死2傷，屬「重大刑事案件」，涉案時使用的槍彈已在26日全部查獲。凡提供重要線索或直接抓捕李強者，可獲得公安機關給予的10萬元獎金。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110727

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