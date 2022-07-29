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MIRROR紅磡演唱會大螢幕墜落壓傷2舞者 港特首指示徹查

2022/7/29 09:18（7/29 10:10 更新）
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香港男團MIRROR 28日晚間在紅磡體育館開演唱會，舞台上方的巨型螢幕突然筆直墜地，傷及兩名舞者。（圖取自臉書facebook.com）
香港男團MIRROR 28日晚間在紅磡體育館開演唱會，舞台上方的巨型螢幕突然筆直墜地，傷及兩名舞者。（圖取自臉書facebook.com）
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（中央社記者張謙香港29日電）香港男團MIRROR昨晚在紅磡體育館開演唱會，舞台上方的巨型螢幕突然筆直墜地，傷及兩名舞者，表演隨即喊卡。

MIRROR近年走紅香港，吸引不少青少年「紛絲」，所到之處，都有歌迷包圍。

這個人氣男團近期在紅磡體育館辦演唱會，事前一票難求。昨晚是MIRROR演唱會的第4場，舞台中央的大螢幕突然墜地，當場砸在其中一位舞者頭部，螢幕倒下又壓到另外一人。

香港男團MIRROR演唱會大螢幕墜落意外，造成2名舞者受傷，其中1人傷勢嚴重。圖為事發當時連續畫面截圖。（圖取自臉書facebook.com）
香港男團MIRROR演唱會大螢幕墜落意外，造成2名舞者受傷，其中1人傷勢嚴重。圖為事發當時連續畫面截圖。（圖取自臉書facebook.com）

綜合本地媒體的報導，兩名舞者送院前仍意識清醒，一人情況嚴重，一人還算穩定。

意外發生後演唱會即時終止，主辦單位發聲明稱對這起事故深感抱歉。

行政長官李家超也感到震驚，今天凌晨發表聲明並慰問傷者。

他說，已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署會同相關部門展開調查，務必加強表演活動的安全，以保障表演者、工作人員及社會大眾。（編輯：曹宇帆）1110729

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