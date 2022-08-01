中國證監會主席：股市漲跌是規律 不能花錢買指數

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（中央社台北1日電）中國股市受俄烏衝突及疫情反覆等影響，一度出現較大波動，中國證監會主席易會滿近日表示，股市有漲有跌是規律，正常波動不應干預，也不能花錢買指數；但堅決防止市場失靈引發異常波動。

中共中央「求是」雜誌今天刊出易會滿以「努力建設中國特色現代資本市場」為題的文章，指資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的重要作用。如何進一步發揮好資本市場功能，服務經濟高質量發展，是中國現代化建設必須回答好的重要課題。

易會滿在文章中表示，中國已進入全面建設社會主義現代化國家、向第2個百年奮鬥目標進軍的新發展階段，必須堅持和加強黨的領導，完整、準確、全面貫徹新發展理念，努力建設中國特色現代資本市場，推動經濟高質量發展。

他在這篇文章中指出，股市有漲有跌是規律，對於正常的波動，政府不宜也不應干預，不能花錢買指數；但不干預不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止「市場失靈」引發異常波動。

同時要認識到，資本市場的穩定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發市場活力，增強市場韌性和高質量發展的內生動力。

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文章表示，在複雜嚴峻的形勢下，保持資本市場的平穩健康發展具有特殊重要意義。今年以來，受烏克蘭危機、國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆等因素影響，市場一度出現較大波動。

他強調，證監會將繼續把維護市場平穩運行作為工作重中之重，加強宏觀研判，圍繞穩預期、穩上市公司、穩資金面、穩市場行為持續發力，強化對市場資金流向、投資者行為和上市公司業績等邊際變化的監測分析，健全資本市場內生穩定機制，完善極端情形下的風險應對備案。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110801