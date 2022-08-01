陸委會諮委：中共20大前 中國不會爆發金融危機

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（中央社台北1日電）大陸委員會日前召開諮詢委員會議討論「中國大陸經濟情勢與中共20大」議題。有諮委分析，中共20大前，在「穩字當頭」下，不會爆發金融危機；但結構性問題仍會在不同部門間表現出來。

陸委會今天發布新聞稿綜整第38次諮詢委員會議內容。

學者在會中發言指出，中國大陸今年第2季經濟成長率為0.4%，創歷史次低，國際機構普遍預測其不易達成全年經濟成長率5.5%目標。

學者表示，近期中國大陸提出的振興經濟措施，主要由銀行體系為實體經濟提供融資支持；但是，銀行業同時須承擔房地產貸款、地方政府財政及各類政策性貸款，對其流動性構成極大壓力。當前中國大陸爆發銀行擠兌及爛尾樓事件，凸顯其系統性金融風險升溫。

學者指出，由於台灣高科技產業具領先優勢，預期未來中國大陸兩岸經貿政策仍以「惠台」措施為主。同時，不能排除持續打壓台灣農漁產品等最終消費財。

學者並指，還需留意中國大陸全力發展高科技產業，未來部分陸製關鍵零組件及標準輸出等，可能對我國產業產生影響。

有與會諮委說，中國大陸長久以來依賴寬鬆貨幣政策維持其經濟榮景，大多數資金流向房地產部門，僅部分流向實體產業投資，雖然帳面上顯示亮麗的經濟成長數字，卻無法帶動實體經濟成長。

諮委指出，預期中共20大前，在「穩字當頭」方針下，不會爆發經濟金融危機；但長期仍將衍生為其他結構性問題，並分散於不同部門表現出來。長期而言，中國大陸經濟表現可能持續下行。

有諮委強調，中國大陸左派思想仍為正統，建議我方不宜僅從西方經濟體制思維研析中國經濟問題，可試著從左派觀點進行多面向分析，將更能切中實際情況。

部分委員建議，由於中國大陸近年加強經貿融台力度，政府應在實質面及法律面控管台灣流向中國大陸的金流、技術與人才；對外發言應適時釋出善意，緩和兩岸緊張局勢。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110801