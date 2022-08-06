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救爛尾樓 河南鄭州成立445億元房地產紓困基金

2022/8/6 13:40
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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國爛尾樓風暴未歇，河南鄭州宣布投入人民幣100億元（約新台幣445億元）設立紓困基金，為市場注入資金、增加流動性，藉此活化問題房企與建案，穩定房地產市場、解決相關問題。

據財聯社報導，鄭州市政府近日發布「鄭州市房地產紓困基金設立運作方案」，以「政府引導、多層級參與、市場化運作」為原則，在中心城市基金下設立紓困專項基金，目前規模暫定人民幣100億元。

報導指出，在紓困專項基金之下還會根據紓困項目，引入不同類型的社會資本共同出資設立子基金，並按照紓困項目及子基金設立情況，讓資金分期到位。

據方案內容，社會資本包含央企、省級國企，以及企業等級AA以上的市區兩級國有投資公司。引導這些資金以市場化、法制化方式參與活化城市內的房地產項目，並紓解房地產企業出現短期資金流動性困難的情形。

此外，藉由資金專項用於危困房企、問題建案，解決社會關注的停工問題。

報導提及，鄭州官方為解決房地產問題，接連祭出多項手段。日前召集8家房企舉行座談會，並提出4項「救房方案」。

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第一種是「棚改統貸統還」模式，由政府平台公司接收，後期政府主導；其次，資產大於負債的，可選擇「收併購」模式，由政府組織國央企、金融機構對接，解決企業現金流問題。

第三，資不抵債的可採用「破產重組」模式，由政府組織破產重組，以保證項目交付；最後，銷售不暢、建設資金困難的，可選擇「保障性租賃住房」模式，由政府組織專項建設貸款。（編輯：周慧盈）1110806

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