談共軍軍演 中國軍事專家：毀三線建三區

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（中央社台北8日電）中國大陸軍事專家王雲飛針對此次共軍軍演表示，共軍圍台軍演毀掉了台灣「三條線」，促使中國大陸建立了「三個區」。

據香港文匯網7日報導，中國政策科學研究會高級研究員王雲飛指出，所謂台灣「三條線」為海峽中線、領海線、能源生命線；中國大陸建了「三個區」為封控區、禁飛禁航區和常態化戰巡區。

王雲飛指出，中國大陸方面從沒承認海峽中線，不過之前越過的中線，絕大部分在台海西南方。「考慮到在一定時期內台海地區和平與穩定的需要」，平時在台海中部與北部地區，飛越到台海東側行動不多見。

王雲飛表示，這次環台軍演的演習區，通通設在海峽中線以東，台灣稱的台海中線，「永久性地消失了」。

第二為領海線。王雲飛指出，這次宣布的演習區，在高雄西南方向的，距離琉球嶼只有9.5公里，距離台灣只有16.5公里；在基隆東北方向的，距離台灣最東北端，只有18.5公里。

他指出，這2個演習區，都進入了台灣12海里，也就是22.2公里範圍內。意味台灣「自行劃定的領海線」，對中國大陸的軍事行動來講，也是不受限制的。

王雲飛宣稱，台灣的能源自給率幾乎為零，目前台灣的天然氣石油儲備僅能用7至10天左右，補給頻率為3至4天一次。這次演習為期3天，對台灣的能源生命線產生了很大影響。

至於中國大陸建立的「三個區」，他指稱，封控區用於割裂、阻斷台美兵力兵器行動的區域；禁飛禁航區方面，中國大陸沒有宣布禁飛禁航區，他反問，「有多少艦船飛機冒著巨大的風險，進出於哪些留出的通道」，共軍沒有宣布禁飛禁航區，卻收到了實際效果。

王雲飛最後說，三是常態化近台戰巡區。他宣稱，這次軍演設立的演習區，可能會成為今後常態化戰巡的任務區。

他說，會大大靠近台灣、大大增加頻率，大大加強對台海空軍兵力活動的針對性。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110808