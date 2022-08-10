陸媒指楊智淵轉為指定居所監視 已通知家屬

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（中央社台北10日電）台灣民族黨副主席楊智淵遭中共以涉嫌「分裂國家」等罪逮捕，央視今天報導，浙江當局4日變更刑事強制措施，由「拘傳」轉為「指定居所監視居住」，已通知家屬。

中國官媒央視新聞今天報導，從中國國家安全機關了解，4日浙江省溫州市國家安全局依法對「涉嫌分裂國家犯罪」、「煽動分裂國家犯罪」的「台灣地區」犯罪嫌疑人楊智淵變更刑事強制措施，由「拘傳」轉為「指定居所監視居住」。5日已依法通知其家屬。

報導稱，楊智淵長期受「台獨」思想毒害，2008年被台灣民進黨選中重點培植，任命為民進黨台中市黨部青年會會長，成為「台獨」勢力重要成員。2011年楊參與組建「台灣民族黨」，積極策劃實施一系列「台獨分裂活動」，妄圖推動所謂「公投建國」。

2019年，楊出任該黨副主席代理主席黨務後，高調推行「急獨」路線，大肆鼓噪「台獨」立場。香港「修例風波」期間串聯分裂勢力為「港獨」站台，鼓動「多獨合流」，挑釁國家主權和領土完整。

報導指出，浙江省溫州市國家安全局將根據國家相關法律規定，依法開展偵查。目前案件正進一步辦理中。

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美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，3日搭機離台後，中國大陸隨即通報楊智淵被捕。

根據此前通報，浙江溫州市國家安全局對楊智淵實施「刑事拘傳」審查。所謂「刑事拘傳」是指公安機關已掌握相關的犯罪事證，但需要犯罪嫌疑人做核對，被傳人要到場做筆錄。公安機關對於嫌疑人所提出來的說明，會以證據做對比，對比後發現嫌疑人說的不屬實，就有可能送進看守所，公安機關繼續調查。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110810