圍台軍演後 共軍：兩岸關係面臨兩種前途選擇

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（中央社台北10日電）針對近期共軍圍台軍演，中國國防部發言人譚克非今天聲稱，軍演就是針對台獨與「外部勢力」，並稱兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，何去何從，「台灣當局必須做出正確選擇」。

中國國防部官網傍晚公布，譚克非就有關共軍在台灣周邊海空域組織的聯合軍事行動，以「答記者問」名義作上述表示。在公布前不久，共軍東部戰區宣布，近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動「成功完成各項任務」。

根據公布內容，提問內容為：「據台媒報道，美國會眾議院議長佩洛西（裴洛西）訪台後，解放軍在台灣島附近海空域組織『鎖台式』高強度實彈演訓，數枚導彈飛越台島，這可能只是個開端，台灣被壓縮的戰略空間回不去了。請問對此有何評論」？

譚克非宣稱，近期的軍演是「針對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾」，是「捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉」，有關演訓行動「公開、透明、專業，符合國內法、國際法和國際慣例」。而裴洛西訪問「中國台灣地區」，悍然挑戰和損害中方核心利益，嚴重破壞台海和平穩定。

他又聲稱，中國人民解放軍「絕不為任何形式的台獨分裂行徑和外部勢力干涉留下任何空間」。當前兩岸關係再次面臨「兩種前途的抉擇」，何去何從，「台灣當局必須做出正確選擇」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台，北京隨即宣布4日至7日展開圍台軍演，其後又透過官媒指軍演將「常態化」。

今天上午北京頒布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書；下午，共軍東部戰區宣布，近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務。這預示近期共軍對台軍演可能暫告段落。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110810