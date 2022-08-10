王毅談台海緊張：警惕美國推動形勢升級

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（中央社台北10日電）中國外交部長王毅近日針對台海形勢表示，要警惕3個「危險動向」，其中首要就是警惕美國「不甘心失敗」，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀製造新的更大危機。

央視新聞app（應用程式）報導，王毅近日在與蒙古國、韓國、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向，說明中方立場，並指美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台是一場「徹頭徹尾的政治挑釁和政治鬧劇」。

王毅宣稱，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個「危險動向」：一是「警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀制造新的更大危機」。

二是「警惕台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠」。

三是「警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀取政治私利」。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

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王毅正在海外出訪，但持續針對台海緊張局勢爭取國際支持中國立場。他日前聲稱美國在台灣議題上犯了干涉中國內政等3方面錯誤，並指七大工業國集團（G7）外長聲明關切台海局勢是「顛倒黑白」等。

裴洛西2日訪台後，北京隨即宣布4至7日展開圍台軍演，其後又透過官媒指軍演將「常態化」，引發台海局勢緊張。但官方今天下午宣布，「東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務」（編輯：張淑伶/邱國強）1110810