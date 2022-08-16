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中國青年最難畢業季 官方歸咎於求職者

2022/8/16 16:21（8/16 16:47 更新）
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中國7月份16至24歲青年失業率19.9%創今年新高。圖為貴州大學2022年畢業典禮。（中新社）
中國7月份16至24歲青年失業率19.9%創今年新高。圖為貴州大學2022年畢業典禮。（中新社）
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（中央社台北16日電）中國7月份16至24歲青年失業率19.9%創今年新高，中國國家統計局表示主因是畢業季導致。官方先前解釋此為「摩擦性失業」，歸咎於求職者個人選擇，網友諷創造新名詞，就可以不算是失業。

據中國國家統計局自今年2月起每月發布的數據，全國城鎮失業率以及31個大城市的失業率，最高峰落在今年4、5月間，分別為6.1％與6.9％，之後就呈現下降趨勢至今。

但另一方面中國16至24歲青年失業率呈現攀升趨勢，7月份已達19.9%，也是目前為止最高點。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在新聞發布會中表示，隨著疫情形勢好轉，經濟逐步恢復，城鎮失業率回歸正常水平。其中，25至59歲就業主體人群失業率向下，帶動今年7月份整體失業率不升反降。

至於青年失業率方面，隨進入畢業季，畢業生集中進入勞動力市場，失業率走高。

付凌暉提到，青年人在求職過程中，對就業的期待和市場需求之間也存在著一定的差距，這些都影響青年人就業。

而國家發改委國民經濟綜合司司長袁達也在8月例行新聞發布會上提到，由於就業結構性矛盾持續顯現，部分領域人才供需脫節、人崗匹配度不高等問題都需要進一步解決。

值得一提的是，對於青年失業率創新高的現象，國家統計局在今年7月曾提出「摩擦性失業」的解釋。付凌暉表示，青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職管道在疫情條件下也受到了阻礙。

對於「摩擦性失業」的定義，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授歐陽新宜，在今年8月份「展望與探索」月刊撰文指出，「摩擦性失業」指的是求職者在換工作過程中，自願的、暫時的失業狀況，也是求職者與工作空缺無法配合、在職位供需之間產生的摩擦狀況。

歐陽新宜更進一步提到，中國官方特別突出了個人職業選擇矛盾上的「摩擦性失業」問題，「讓人對國家統計局『議題設定』背後原因產生好奇。」

由於「摩擦性失業」強調因個人職涯選擇而導致失業，官方此番說法也一度引起網友熱議，就有微博網友吐槽，「這個解釋很繞口令」，也有人反諷，官方創造這些新名詞，這樣就可以不算是失業。而在本月份國家統計局的新聞發布會中，未見官方再提到「摩擦性失業」一詞。

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德國之聲在11日的報導則認為，疫情封控拖累經濟，是造成中國應屆生就業前景黯淡的原因之一。報導中採訪到一位南京大學應屆畢業生陳同學，她表示從今年3月起開始找工作，好不容易通過視訊三輪的面試才錄取，結果卻在4月因為疫情無法進入北京，之後又因為北京疫情擴散，實施嚴厲的封控措施，導致報到時間一延再延，最後公司等不下去，決定重新徵人，「到手的offer就這樣沒了」。

港媒「香港01」也在7月中針對青年失業率創新高的報導中發出警訊，強調改革開放40餘年以來的經濟騰飛和國家進步，讓許多年輕人對國家的未來滿懷信心，但由於改革紅利的遞減，階層分化和固化持續加劇，內卷的蔓延，大城市高房價的擠壓，又導致他們對自身前途充滿迷茫。若問題無法解決，「恐影響年輕人的積極性和對於國家的信心。」（實習編輯：何宇軒/唐佩君）1110816

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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