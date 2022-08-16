北戴河休假結束 李克強深圳召開經濟大省座談會

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（中央社台北16日電）中國國務院總理李克強今天在深圳召集6省領導人召開「經濟大省政府主要負責人座談會」。他說，經濟大省要勇挑大梁穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。各省則要「堅持政府過緊日子」。

央視新聞聯播今晚播出李克強主持這場座談會的內容，證實網路上流傳他前往深圳視察，也間接證明中共高層前往北戴河的年度休假，應已結束。

根據報導，這場會議有廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川等6省領導人出席。其中，中共廣東省委書記李希及廣東省長王偉中在現場發言，其餘5省則由省長以視訊發言。

李克強說，各地各部門落實中共中央、中國國務院部署，有力應對第2季「超預期衝擊」，6月經濟趨穩回升。而7月延續恢復發展態勢，但仍有小幅波動，「勢要起而不可落」。

他表示，必須增強緊迫感，鞏固經濟恢復基礎。要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。

李克強提到，要發揮中央和地方兩個積極性，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，深入實施「穩經濟一攬子政策」，合理加大宏觀政策力度，推進改革開放，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，保障基本民生。

李克強說，6個經濟大省經濟總量、市場主體數量、吸納就業都占全國4成以上。「經濟大省要勇挑大梁」，挖掘自身政策潛力保市場主體穩經濟，穩定本地和外來務工人員就業。

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他提到，穩經濟也是穩財源。財政淨上繳中央的省要完成上繳任務。各省要堅持「政府過緊日子」，盤活財政存量資金，保障財政收支平衡和基層「三保」。

李克強還要求「多想辦法促消費」。盤活專項債債務限額空間，用好政策性開發性金融工具，擴大有效投資並帶動消費。勇於探索改革，深化「放管服」改革，更大激發市場活力和社會創造力。推進高水平對外開放，穩外貿穩外資，實現互利共贏。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110816