前甘肅副省長受賄判無期 被控多項金融犯罪

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（中央社台北30日電）去年落馬的前甘肅省副省長宋亮今天因受賄罪一審被判處無期徒刑。法院指控他收賄人民幣7968萬餘元（約新台幣3億5059萬元），為他人在成立小額貸款公司、村鎮銀行等事項上提供幫助。

綜合央視網等媒體報導，宋亮生於1963年，先後在內蒙古、甘肅工作，2016年11月任中共內蒙古自治區黨委常委、通遼市委書記，2017年3月任甘肅省委常委、副省長、省政府黨組成員，2018年6月任甘肅常務副省長，其餘黨職不變。

2021年2月，宋亮落馬，同年7月被開除黨籍和公職。今年2月，在樂山中院受審。

根據樂山中院審理，2000年至2020年，宋亮先後利用擔任內蒙古自治區政府辦公廳副主任、金融工作辦公室主任，中共甘肅省委常委、副省長等職務上的便利及職權、地位形成的便利條件，為他人在成立小額貸款公司、村鎮銀行，以及獲取貸款、職務調整、企業經營等事項上提供幫助。

調查指，宋亮非法收受相關人員給予的現金、股權、房產等財物，共計折合7968萬餘元，其中，價值212萬餘元的股權尚未實際取得。

宋亮因觸犯受賄罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產；其犯罪所得財物及孳息依法被追繳，上繳國庫。

樂山中院認為，宋亮如實供述並主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，部分受賄行為是犯罪未遂，認罪悔罪，涉案贓款贓物已全部追繳到案，依法對其從輕處罰。（編輯：張淑伶/邱國強）1110830