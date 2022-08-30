日媒：中國維穩費6.4兆高於軍費 10年成長逾1倍

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日媒報導，中國今年來種種作法顯示，官方對社會的控制不減反增。（中央社製圖）

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（中央社台北30日電）日媒報導，中國2020年以公共安全支出為名的維穩經費達2100億美元（新台幣約6.4兆元），不但10年內成長逾1倍，且高出同年軍費的7%。而今年來種種作法顯示，官方對社會的控制不減反增。

日經亞洲29日報導，中國國家主席習近平2012年掌權後，在反貪腐行動上採取「零容忍」態度。如今，這種「零容忍」已延伸到社會維穩的各個層面。

報導以村鎮銀行風波為例指出，河南村鎮銀行今年4月間爆發弊案後，許多存戶只是打算拿回存款或上街陳情，手機上追蹤防疫足跡的「健康碼」就突然被顯示為「紅碼」，進而被限制行動。

報導指出，上海4月間執行封城之際，更發生穿戴全套防護裝的警察強闖民宅，逮捕拒絕接受驅離住戶的情事。

但報導提到，上海市公安局對全市治安成績志得意滿，聲稱2021年闖空門竊案破案率高達96%、地鐵扒竊破案率更達100%；還指2020年共發生72起搶劫案，比2000年的高峰值下降98%，犯罪「清零」指日可待。

報導說，建立這種「無犯罪社會」代價高昂，使公共安全支出被推升到高於國防預算。例如，上海公安局就在全市所有住宅區和商業大樓安裝監視攝影機，拓展監控系統的覆蓋範圍。

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不僅如此，中國對維穩的堅持也擴及香港。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華3度被港警國家安全處約談後，4月底已宣布離開香港。他當時在網路上發文表示，「現在的香港已容不下真心話，只容許謊言」。2021年香港立法會選前，所方因在民調中多年「投空白票」的選項，被北京指為「操縱公共意見、破壞選舉制度」。

報導直指，隨著中國政府維穩手段的肆無忌憚，中國民眾壓抑的挫折感愈發深重；在清零政策下，民眾對政府的不信任感更加強烈，網路上接連出現不滿言論。中國政府愈是試圖控制言論，與世界就愈是漸行漸遠。（編輯：邱國強/張淑伶）1110830