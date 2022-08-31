新加坡支持香港加入RCEP

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（中央社記者張謙香港31日電）據報導，新加坡副總理王瑞杰今天表示，新加坡非常支持香港加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

官方香港電台報導，王瑞杰在香港的「一帶一路」高峰論壇上致辭時，作了以上表示。王瑞杰28至31日來港進行工作訪問。

他說，香港是國際金融、航運和貿易中心，也是中國的重要門戶，可以在許多方面為地區的活力作出貢獻。

報導又引述王瑞杰說，東南亞國家協會（ASEAN）對區內過去數十年的穩定發揮了重要作用，但近年來區內緊張局勢加劇，像台海、南海、朝鮮半島等地區，亞洲的和平變得脆弱。

他指出，沒有人想要戰爭，但隨著缺乏信任的戰略競爭加劇，「爆發或誤判」可能會破壞和平；各方需要後退一步，緩和緊張局勢。

亞太15個國家前年簽署了RCEP，香港方面也希望加入這項協定，以利營商；而香港已與東協簽定自由貿易協定，相信有利於加入RCEP。

香港與東協2014年7月起談判自貿協定，當時有消息人士對中央社記者說，香港與東協簽定自貿協定對香港較有利，因為香港本身是自由港，關稅及貿易障礙較少，而香港的服務貿易將較為得益。

消息人士並說，北京當局正大力推動「一帶一路」建設並期待香港可以扮演某種角色；香港與東協簽定自貿協定，應有利於鞏固香港在這方面的角色。（編輯：楊昇儒）1110831