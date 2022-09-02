護航20大 中共啟動打擊網路謠言假訊息專項行動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中共20大即將在10月16日召開，中共中央網信辦今天起內啟動為期3個月的「清朗．打擊網路謠言和虛假信息」專項行動，要求對涉及「重大會議」的謠言和虛假訊息，從嚴從快從重清理處置。

「網信中國」微信公眾號2日晚間通報，作以上發布。

中央網信辦稱，專項行動是以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於網路強國的重要思想為指導，全面深入清理網路謠言和虛假訊息，著力解決「舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮」的問題。

這次專項行動工作任務首要是「堅持分類研判處置」。一是對涉重大會議、重要活動、重要政策發佈以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等謠言和虛假訊息，要從嚴從快從重清理處置。

二是對涉安全生產、交通運輸、自然災害等公共突發事件，特別是涉險情、疫情、災情、警情的謠言和虛假訊息，要積極督促有關部門加強正面回應，澄清事實，回應關切。三是對社會、經濟、民生領域的謠言和虛假訊息，要加強與相關部門的溝通，推動及時發聲闢謠，防止擴散蔓延，誤導民眾。

專項行動將加大溯源追責力度。一是督促網站平台加強技術手段建設，提升溯源能力，對首發謠言和虛假訊息的平台帳號，視問題性質進行處置處罰，強化源頭遏制。二是制定完善網路謠言和虛假訊息處置處罰細則，根據嚴重程度、是否首發、轉發次數等維度，視情採取警告、禁言、永久封禁等措施。

三是對首發惡劣謠言、多次傳播謠言、利用謠言進行惡意行銷炒作的帳號主體，納入黑名單管理，情節特別嚴重的，全網禁止註冊新帳號。四是定期集中通報曝光處置處罰情況，公佈違法違規典型案例，形成有力震懾。

在「健全完善闢謠機制」方面，專項行動要求對存量謠言和虛假訊息進行摸底，打上標籤，對新增謠言和虛假訊息組織有關部門準確辨識，認定後及時打上標籤；重點網站平台開設闢謠專欄，及時轉發中國互聯網聯合闢謠平台和相關部門權威訊息。

在評論置頂位及時展示重要闢謠訊息，搜索涉謠言關鍵字時，在搜索結果中突出顯示闢謠訊息；研究完善演算法推薦規則，對接觸過謠言和虛假訊息的使用者，精準推送相關闢謠訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中央網信辦還要求壓實平台主體責任，督導網站平台對已認定的謠言和虛假訊息，第一時間排查處置，防止反覆傳播；運用技術手段進行比對匹配，做好攔截處置；加強日常監測分析，努力把新發謠言和虛假訊息消滅在萌芽狀態；強化網路謠言和虛假訊息線索監測報送；重點網站平台要設立網路謠言和虛假訊息專門舉報入口，細化分類標準，發動廣大線民積極舉報，廣泛提供證據線索。

中央網信辦還要求各地網信部門認真梳理屬地問題多發高發的平台環節，制定細化工作方案，抓好專項整治任務落實；督促屬地重點網站平台成立工作專班，緊盯重點呈現區域，全面排查問題漏洞，提升技術水準，完善工作機制，強化內容審核管理。根據問題嚴重程度、整改落實情況，開展專項督導。對於專項行動要求落實不力、問題突出的網站平台，嚴格進行處罰問責。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110902