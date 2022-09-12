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錢塘江同志立功 警方連3年觀潮現場逮到逃犯

2022/9/12 16:09
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（中央社台北12日電）中國錢塘江每年中秋節後吸引各地遊客觀賞大潮景觀，罪犯似乎也難擋其魅力，浙江省警方連續3年在觀潮現場逮到逃犯，網友們稱「錢塘江」同志立功。

央視新聞今天報導，日前在浙江海寧錢塘江現場，2名警方合力將一名逃犯抓捕，逃犯稱是慕名提前前來觀賞錢塘江大潮。在中國網路平台上網友們紛發文「錢塘江同志」又立功了。

而北京日報今天則報導這不是「錢塘江同志」第一次協助警方抓逃犯，去年和前年就已經立下了功勞。

江浙地區每年農曆8月15日中秋節除了賞月吃餅外，還有一個習俗，就是去錢塘江兩岸，欣賞波濤洶湧的大潮，且被形容為 「八月十八潮，壯觀天下無」。

不過，因為未來幾天颱風「梅花」影響浙江海域，今年的年度大潮恐怕不會在這一天出現，而是會推遲到9月15日，也就是農曆8月20日。

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錢塘江大潮雖壯觀但也潛藏著巨大的安全隱患。人民網8月底曾報導，近30年錢塘江杭州段已發生潮水捲人事件數百起、死亡近百人。其中9成以上為不熟悉錢塘江大潮的外地人員，進行越堤觀潮、游泳、釣魚或趕潮頭魚。

另外，今年錢江觀潮節自9月8日至9月17日在海寧舉行。由於疫情因素，所有進入景區、觀潮點的遊客，必須具有48小時內核酸陰性證明。（編輯：唐佩君/張淑伶）1110912

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