中國嚴苛清零重挫營運 北京環球影城裁員25%

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（中央社台北13日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛清零路線打擊娛樂休閒產業，北京環球影城停業8週和復業遊客人數有上限等限制導致了經營虧損，消息人士透露，目前裁員人數占比達25%。

據華爾街日報12日報導，北京環球影城由中國國有企業持股70%、NBC環球持股30%，經過20年籌備，甫於去年9月開業，預估可帶來豐厚利潤且創造就業機會，清零防疫策略卻重挫了這個願景。

先是長達8週的停業，重新開園後遊客人數上限、營業時間縮短等限制影響了營運。消息人士說，包括主題公園和兩家度假村酒店，截至今年8月底，員工人數約僅剩9千人，較開業時少了約25%。

NBC環球旗下一位發言人說，公司在疫情大流行期間調整了高管和專業人員的薪酬，這跟許多其他企業一樣，必須做出艱難決定，「我們對重新開業以來所看到的一切仍感到備受鼓舞」。

NBC環球母公司康卡斯特（Comcast Corp.）在7月財報電話會議上公布第2季情形。康卡斯特表示，主題公園業務第2季收入年增率65%，這是因為在美國、日本的入園消費人數增加；北京環球影城對於年增率則沒有太大貢獻。

北京環球度假區在5月1日被迫關閉，當時北京報告有1216例感染病例，相較於其他國家，這個病例數量不算多。消息人士說，5月1日關閉園區後，度假村解僱了員工；也有人被削減工資，有些員工則自願離職。

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主題公園被允許在6月25日重新開放，但仍有限制。經營時間只到下午7時，不是過往的下午9時，晚間燈光秀被取消，一些餐廳、攤位和賓客服務亭關閉，這反映了業務量不足。環球公園及度假村發言人表示，公司暫時關閉部分場館以應對疫情。

對於NBC環球和其他美國娛樂公司來說，中國市場曾被視為全球市場成長的重要動力，好萊塢製片廠也持續努力讓大片獲得進入中國市場的允許；但在清零防疫政策下，中國市場則是前景黯淡。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110913