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疫苗又成攻防 陸委會批評中國大陸「藉疫亂台」

2022/9/15 18:04
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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）政府去年是否有阻擋民間組織採購疫苗，成為各界攻防，國台辦昨批評「民進黨當局」逢陸必反。陸委會今天回應，中國大陸「藉疫亂台」，反問為何不讓大陸民眾選擇其他國際疫苗。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露去年採購BNT疫苗遭勸阻。國台辦發言人朱鳳蓮昨天說，民進黨逢陸必反，冷血無情，罔顧基本的人道主義，完全不考慮台灣民眾的健康安全和法律所需。

大陸委員會今天舉辦例行記者會，發言人邱垂正在會上表示，「全世界有誰阻擋台灣採購疫苗？我想大家心知肚明。」

邱垂正批評，陸方總是利用台灣自由民主體制見縫插針，企圖「藉疫亂台」，激化台灣內部對立，甚至意圖影響台灣選舉，這樣的陰謀伎倆，令人不齒。

邱垂正說，中共有關部門與其操作台灣疫苗問題，不如回應中國大陸民眾的質疑，為何迄今不願意提供中國大陸民眾有自由選擇國際優良疫苗的機會。

他同時表示，有關政府取得BNT疫苗一事，指揮中心近日有做說明，沒有外界所稱政府延宕或阻擋合法疫苗的情勢。（編輯：吳柏緯）1110915

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