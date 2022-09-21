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坦克蛋糕案後消失百日 李佳琦重開直播吸千萬人

2022/9/21 15:56
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（中央社台北21日電）中國「直播一哥」李佳琦因在六四前夕端出坦克蛋糕，直播被中斷並銷聲匿跡。在消失超過百日後，20日晚間悄悄復出，重開直播帶貨，超過6000萬人次觀看。中國網友稱李佳琦這次又過關了。

中國「直播一哥」李佳琦於6月3日在網路直播帶貨時，端出一塊坦克造型的蛋糕，直播立刻遭到中斷，事件在中國一度引發網友討論。隨後李佳琦沒再開直播，連一年一度的618購物節都未見身影，完全消失在公眾的視野。

消失109天後，9月20日晚間，李佳琦在淘寶的直播間無預警「重新開張」，背景寫上「理性消費 快樂購物」，吸引大批粉絲收看。

綜合界面新聞、香港01、21世紀經濟報導，李佳琦直播間並未出現在淘寶直播首頁的推薦列表上，需要手動搜尋後才能進入，然而即便如此，在2個小時的直播期間，累積觀看人次仍高達6231萬。回歸首戰，李佳琦共介紹了26件商品，以生活百貨類為主。

報導提到，李佳琦似乎已經「滿血復活」，經紀公司近期已經開始聯繫品牌方，重新招商並簽約合作，備戰「雙11」購物節的意圖相當明顯。

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去年底，中國「直播一姐」薇婭因逃稅被重罰，事件一度燒到李佳琦，傳出他緊急補稅人民幣17億元（約新台幣74.8億元）換取官方從輕發落，不過隨後李佳琦否認此傳言，強調自己老實經營。

然而不論是否為謠言，相較於曾經並稱為中國帶貨四大天王的薇婭、辛巴與羅永浩，各自因為不同的爭議而退出公眾視野，甚至社群帳號被封禁，李佳琦涉入爭議事件，最後都能全身而退，中國網友形容「這次又過關了。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110921

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