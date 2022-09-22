四川部分地區設「十戶長」掌握疫情民情 引議論

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（中央社記者邱國強北京22日電）為加強清零及掌握民情，四川省部分地區近來設置監管10戶人家的「十戶長」，引起議論。有人認為，如今已有「網格長」等編制，「十戶長」形同倒退到元代蒙古人監視漢人的陋規。

綜合網路訊息及四川媒體報導，四川省內江市東興區及自貢市貢井區日前都公開宣布試辦「十戶長」制度，進而在小區內張貼公告，徵求民眾自願或推薦他人擔任「十戶長」，同時附有志工身著紅底黃字的「十戶長」背心在小區內走動的照片。

根據「內江頭條」報導，內江市東興區為「夯實社會治理基層基礎」，不久前全區創新實施「黨建引領+十戶長」工作制度，由社區居民推選出代表人、發言人、當家人，幫助解決群眾反映的大凡小事」，「打通社會基層治理神經末梢」。

四川日報則報導，在試辦區內，各樓棟由居住的機關企事業黨員幹部帶頭承擔「十戶長」的責任義務。而「十戶長」要負責「宣傳引導，卡口值守，風險人員排查」，並要完成「返鄉人員摸排、動員掃碼報備、居家隔離監測」等疫情防控監視工作，並使用社交平台建立「十戶」聊天群組。

另有一張自貢市貢井區黃泥坳小區的公告指出，「習近平總書記指出，社區建設要與鄰為善，以鄰為伴」。為推行「十戶長」作法，現面向全體居民公開徵集「十戶長」，要求為「思想正直向上，身心健康」、「有較強溝通協調組織能力」、「熱心公益，熱心服務群眾」，人選則於9月30日前由個人自薦、居民聯薦或組織推薦。

這些公告隨即在中國網路上快速流傳，引起不少網友議論，評價不一。有網友發現，「十戶長」制度並非四川首創，2019年即有「十戶長」相關話題。而昆明日報在2021年12月即報導，昆明已設置1萬3651名「樓棟長」及3萬707名「十戶長」，而樓棟長之上又設有「網格」負責人，類似其他省市的「網格長」職務。

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有網友認為，在防疫考量下，設置「十戶長」無可厚非，可防止一些居民在防疫上便宜行事；但有人認為，中國基層有了「樓長」、「網格長」還不夠，還要添上「十戶長」，「社會的網子是越織越細了」；還有人指出，「十戶長」不會光搞防疫而已，看看「健康碼」後來起到什麼作用，就什麼都明白了。

還有網友引經據典指出，元代蒙古人監視漢人，就是設置「千戶長」，這是回到元朝了嗎？另有人提到秦朝的「編戶齊民」及宋朝的「保甲法」說，這是「夢回大秦」，有了「十戶長」，商鞅的「連坐法」還遠嗎？（編輯：周慧盈）1110922