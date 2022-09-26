中國國美集團拖欠薪資 稱遭遇前所未有困難

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（中央社台北26日電）中國企業國美集團創辦人去年才出獄，但經營不見好轉還傳出現金流危機，員工薪資遭拖欠。國美今天回應稱，確實遇到了前所未有的巨大困難，已和員工溝通，不排除繼續減員進一步縮減成本。

財新網報導，國美的債務和現金流危機已嚴重影響日常運營。國美員工表示，國美未依合約在9月25日向員工支付8月薪資，且22日才獲口頭通知稱8月薪資將延遲發放，但具體發放時間和比例均不清晰。先前拖欠員工的半年績效獎金也仍未發放。

另有網友爆料，國美要求員工簽署自願緩發薪資一個月的聲明。

第一財經報導，國美方面今天回覆相關詢問表示：因受內外部一系列因素影響，當前，國美確實遇到了前所未有的巨大困難和嚴峻挑戰，企業轉型進程受阻，現金流承壓明顯。

國美方面表示，為了保證公司正常運營，本月公司內部對薪酬發放做了一些「臨時、應急調整」。同時，公司不排除將繼續實施減員計畫以進一步縮減運營成本。對於本月薪酬發放政策調整，公司已通過人資體系和各管理條線與員工做了「充分溝通」。公司目前運營正常。

國美創辦人黃光裕曾是中國首富，因非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪入獄10年後，去年2月出獄。外界關注他出獄後將如何重新應對受到電商衝擊的零售業務，但歷經一年多的時間，顯然轉型並不順利。

據報導，多名國美電商平台國美真快樂電子商務有限公司的員工及前員工表示，公司自今年4月起就開始裁員，8月以來又展開新一輪裁員，至少是今年的第3波，而近幾個月公司還存在薪資拖延發放的情況。

國美1987年創立至今，已發展成為集零售、網路、金融、研發制造、地產、投資等業務板塊於一體的公司。國美零售控股有限公司為國美集團旗下的上市公司。

今年上半年，國美零售營收人民幣121.09億元（約新台幣532.8億元），年降53.46%；歸屬母公司凈虧損29.66億元，虧損擴大50.24%。（編輯：張淑伶）1110926