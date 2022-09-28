大貓熊團團患病 國台辦：陸專家願提供協助

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針對木柵動物園大貓熊「團團」出現癲癇及腦壞死，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，陸方專家十分關切「團團」情況，願在專業領域提供技術支持和幫助，也願提供相關協助。中央社記者邱國強北京攝 111年9月28日

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（中央社記者邱國強北京28日電）針對木柵動物園大貓熊「團團」出現癲癇及腦壞死，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，陸方專家十分關切「團團」情況，願在專業領域提供技術支持和幫助，也願提供相關協助。

至於陸方是否可能直接派遣專家或「團團」幼時的飼養員來台，朱鳳蓮並未直接作答，僅重覆作上述表示。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答兩岸媒體提問時，作以上答覆。

朱鳳蓮指出，台北市立動物園22日向中國大陸大熊貓保護中心通報「團團」近期的身體情況，陸方專家十分關切，並表示願意在專業領域提供技術支持和幫助。

她說，「團團」、「圓圓」2008年在台北市立動物園安家以來，受到廣大台灣民眾特別是台灣小朋友喜愛。在兩岸專家共同努力下，「團團」和「圓圓」先後在2013、2020年順利生下了「圓仔」和「圓寶」，組成新的小家庭。

朱鳳蓮提到，國台辦和大家一樣希望「團團」能早日康復，繼續陪伴台灣的朋友們。（編輯：吳柏緯）1110928