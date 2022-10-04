美商會：跨國企業投資中國熱度已過

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（中央社記者張謙香港4日電）有美國商人指出，由於中國嚴格的防疫限制及中美經濟「脫鉤」等問題，跨國企業投資中國的熱度已經過去，一些中小企業正在尋找新市場代替中國，例如新加坡和越南。

英文南華早報今天在報導中引述中國美國商會會長哈特（Michael Hart）說，雖然在可見將來「沒有任何人」可以取代中國，但日增的不穩定因素及來自鄰國的競爭，已令外國公司重新評估在中國的運作。

他說，基本上，人們都會覺得中國是重要市場，但這種說法是有保留的。

哈特表示，其他市場像越南肯定愈來愈令人有興趣；事實上，一些公司正在強化及改變供應鏈，這種做法不一定是「反對中國」，卻肯定是保護自己的一種方式。

據指出，目前在中國的外國公司正處於「靜默」狀態，要麼等中國重新開放的訊號，要麼就是總公司不願在中國擴張。

哈特說，當前海外公司對中國的商業信心處於低谷，原因是緊張的地緣政治正威脅著各主要工業，而針對COVID-19的嚴格防疫措施正打擊著中國經濟。

他說，根據美中貿易全國委員會（US-China Business Council）8月進行的一次調查，96%受訪者認為中國的防疫措施為他們的業務帶來負面影響，包括暫停營運、利潤減少及擾亂了供應鏈。

此外，由於中美各自支持敏感工業的生產，例如半導體及生物科技，兩大經濟體「脫鉤」的問題也令事情變得更加複雜。

他又說，來自兩國的國家安全訊息也令軍民兩用產品額外受到關注。

哈特並認為，中國經濟正處於前所未有的滑落中，今年第二季的經濟成長只有0.4%，主因是房地產市場衰退及防疫政策削弱消費意願。

他說，在中國的海外中小企業最能感受當前中國經濟下滑的情況。

報導同時引述上海美商會前負責人季愷文（Ker Gibbs）說，中國的海外中小企業正尋找其他地方取代中國，以爭取喘息機會。

他說，中小企業較具彈性，可以肯定會看到許多這些企業離開中國，轉赴新加坡及越南等地。

他又說，排除規模不談，企業對中國市場的熱度肯定已經過去，一定數量的跨國企業正在尋找其他機會，中國不再是唯一明顯選擇。（編輯：周慧盈）1111004