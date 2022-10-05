中國十一長假出遊當韭菜 部分民宿價格漲10倍

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（中央社台北5日電）雖然官方聲聲囑咐就地過節，不過被封了太久，不少中國民眾仍選擇利用十一長假外出旅遊。需求增加令旅遊業漫天喊價，部分地區民宿價格甚至出現暴漲10倍的情況。

綜合北京商報、新浪科技，今年十一長假前已有不少旅遊業者摩拳擦掌，準備在中國今年最後一個長假大賺一筆，加速「回血」，不少酒店、民宿的開價都比往年同期高一些。

在假期開始後，隨著旅遊帶來的需求進一步上升，不少地區旅宿業的房價更是再度飆漲，有些北京郊區的民宿在平日一晚僅人民幣數百元，十一假期間一口氣漲到將近5000元（約新台幣2萬2000元），也有些區域從每晚300元漲到3000元，變成平常的10倍。

報導指出，部分北京郊區民宿價格甚至已經接近馬爾地夫海景房，旅客形容「在家憋的難受，出來被宰的哭」。

受到疫情影響，中國今年的旅遊市場一直到了下半年才慢慢復甦，暑假期間本地旅遊、周邊旅遊的模式受到歡迎，十一假期再度帶動一波旅遊浪潮。而且因為高強度的疫情管控措施，令不少中國民眾感到疲乏，因此今年十一的旅遊市場比起往年更加火熱。

報導引述中國旅遊平台同程旅行公布的「十一假期首日旅行消費資料」，十一假期首日，北京、上海、深圳、杭州等城市周邊酒店和民宿價格較平日上漲明顯，部分郊區熱門度假酒店一床難求。

然而每逢長假便大幅漲價的背後，服務品質卻未跟上，令不少消費者不滿，批評「膨脹得摸不清自己定位了」。

攜程研究院高級研究員沈佳旎在報導中提到，對於景區、酒店等旅遊業者來說，長假是展現自身從業能力和服務水準的賽場，如何以新亮點吸引本地客群重遊、或是以高水準的服務鞏固客群，這些課題都將在假期後得到市場的檢驗。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111005