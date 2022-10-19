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住得有尊嚴 港府資助建房不小於7.9坪

2022/10/19 17:06
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（中央社記者張謙香港19日電）香港房價高，很多人買不起，而房地產公司為爭取更多客戶，所建的房屋愈來愈小。行政長官李家超今天宣布，2026年起，由政府資助興建並出售的房屋，面積不小於26平方米（約7.9坪）。

李家超今天在立法會發表上任以來首份施政報告，他說，解決住的問題是本屆政府施政的重中之重，比如「劏房」問題、住房大一些等。

他說，新建房屋面積要有底線，所有於2026至27年度起落成的政府資助出售房屋，實用面積不少於26平方米（約7.9坪），新落成公屋（一至兩人房屋除外）的室內面積不小於同等水準。

近幾年來，香港房價居高不下，房地產商看準市場需求，興建的房屋愈來愈小，因為房屋大的話就更貴，一般市民買不起。因此，不少新建房屋只有150至200平方英尺（4.2坪到5.6坪），坊間戲稱為「納（奈）米樓」。

這次李家超為房屋面積設底線，也許會給民營房地產商起帶頭作用。

至於他所指的政府資助出售房屋，一般是指居屋；居屋全稱居者有其屋，早年港英政府為了鼓勵居民遷出政府出租房屋，於於出資興與較好的房屋，大概以市價6折出售。（編輯：張淑伶）1111019

李家超
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