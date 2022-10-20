彭博：中國擬放寬入境隔離限制 由7+3改為2+5

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（中央社北京20日綜合外電報導）知情人士說，中國官員正在探討是否縮短入境人士的強制隔離期，由原本的7+3調整為2+5。中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策已導致國家日益遭到國際社會孤立。

彭博（Bloomberg）報導，知情人士說，官員正在考慮將入境人士的飯店隔離期縮短為2天，外加5天居家自我健康監測。由於未獲授權公開談話，知情人士要求不具名。

目前，中國要求旅客入境後隔離10天，7天在飯店房間隔離，之後居家健康檢測3天，居家時仍受到監督且需定期採檢。

目前仍不清楚新的居家隔離期將會有哪些限制，也不清楚在中國沒有住所的外國人和其他訪客會面臨哪些限制。

知情人士說，中國新版新型冠狀病毒肺炎診療方案即將出爐，預計將納入上述措施。

其中一名知情人士說，這項調整需經高層批准，因此仍可能出現變數，也有可能根本不會實施。中國國家衛生健康委員會沒有立即回覆置評請求。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111020