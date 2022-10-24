官媒披露中共「兩委」產生過程：習近平親把關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）中共20大22日選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會（兩委），新華社披露「兩委」產生過程說，中共總書記習近平早在2020年底就開始統籌謀劃新一屆「兩委」人事準備工作。

新華社指出，習近平親自謀劃部署、親自指導把關，為20屆「兩委」人事準備工作「指明正確方向」。去年3月，20大幹部考察領導小組成立，習近平擔任組長。

此後一年多，習近平3次出席省區市黨委、中央和國家機關等單位黨委（黨組）主要負責人會議，多次聽取人事準備工作匯報，提出嚴把人選政治關廉潔關等要求。

去年7月底開始，中共中央分3批派出45個考察組，中央軍委也派出8個考察組進行考察。強調不搞「海推」、「海選」，將政治標準放在首位，過程中向中紀委徵求對「兩委」人選的意見1007人次，查核個人有關事項報告731人次，經把關，20餘名人選未列為考察遴選對象。

中共20大期間，各代表團以差額選舉方式對「兩委」人選進行預選。提名20屆中央委員候選人222名，差額17名，當選205名，差額比例8.3%；提名中央候補委員候選人188名，差額17名，當選171名，差額比例9.9%；提名中央紀委委員候選人144名，差額11名，當選133名，差額比例8.3%。

據表示，新一屆中共中央委員會成員平均年齡57.2歲，女性33人，少數民族32人；具大學以上學歷占98.9%，其中29人是中國科學院院士、中國工程院院士。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111024