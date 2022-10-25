人民幣續貶壓力大 中國監管部門急調查部分銀行

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（中央社台北25日電）人民幣兌美元近期重貶，一度創下2008年全球金融危機以來的最低水平，中國官方態度從老神在在逐漸浮現焦躁不安。外媒指出，中國外匯監管部門近期急調查部分銀行的外匯情況，以及徵詢意見。

今天人民幣兌美元中間價自昨天的7.1230元大幅下調至7.1668元，創2008年2月以來最弱。

路透社報導引述3位知情人士透露，中國國家外匯管理局於24日晚間向一些銀行發送了一份調查，詢問銀行在外匯市場的情形與策略，同時徵詢對於近期人民幣走勢的看法。

他們表示，官方認為「人民幣反應過度激烈」，顯示一些市場參與者顯然是「惡意做空人民幣」，「監管部門明確表示這項調查十分緊迫。」

報導引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）表示，監管部門利用這項調查彙整人民幣大幅下跌的原因和看法，有利於對症下藥。

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報導指出，在升息對抗通膨壓力的全球化趨勢之下，中國是少數仍維持寬鬆貨幣政策的國家。北京當局推出一系列措施遏制人民幣快速貶值，包括提高跨境企業融資，使中國國內企業更容易從海外市場籌集資金。

澳新銀行高級策略師邢兆鵬在報導中指出，下一步可能是收緊海外貸款，同時市場也會注意中國人民銀行（中國央行）是否會進一步出手干預匯市，「外匯存底是綜合國力的指標之一，中國這次很可能會保護外匯存底。」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111025