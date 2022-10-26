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20大閉幕中國疫情回溫 民間求食求醫苦

2022/10/26 11:05（10/26 11:19 更新）
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（中央社台北26日電）中共20大閉幕後中國疫情回溫，連2天本土病例突破千例，新疆、山西及河南等多地民眾仍處嚴格防疫，中國網路上關於封城糧食物資緊張醫院淪陷，盼各方關注的求援文爆量。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，25日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1407例（含確診與無症狀感染者），其中本土1241例、境外移入166例。

其中新增本土確診297例，主要包括山西126例、廣東45例、內蒙古35例、北京19例、福建13例等；另本土無症狀感染944例，主要為新疆129例、山西92例、青海87例、福建80例、內蒙古79例、廣東67例等。

當天新增病例以山西218例及新疆138居多。

中共20大會期間中國疫情數字均落在800例上下，但會議22日閉幕、23日中共總書記習近平取得第3任期後，疫情隨即走高，連2日本土病例均逾千例。

中國病例數字雖不高，但為控制疫情採動態清零政策，大量限制人民行動，據百度資訊顯示，截至今天上午，中國全國高風險地區仍高達2265處，其中新疆有1070處高風險區，內蒙有321處，山西及河南也在增加高風險區域，全國千處的民眾一覺醒來發現必須足不出戶，而且在疫情反覆下，封控何時解除也是未知。

近日中國網路上出現大量被封控求關注的文章，有網友表示「老家山西大同疫情現在非常嚴重！已經封城半月，糧食物資緊張！醫院淪陷」、另指河南鄭州疫情不樂觀，「某家大型企業被隔離人員在車口搶物資」。

此外也有網友指出青海在求援，「說21世紀還有人吃不上飯，個體戶打工人三、四個月沒有收入，學生們三、四個月沒有上課。」

中共20大台上人物風光，民間百姓則在求援。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111026

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