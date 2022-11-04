美防衛戰略報告控擴張 共軍：抹黑中國軍力發展

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（中央社記者邱國強北京4日電）針對美國日前發布「國家防衛戰略報告」對中國擴張的指控，中國國防部發言人譚克非今天聲稱，這份報告罔顧事實抹黑中國正常軍力發展，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非並稱，美方「不斷虛化掏空一個中國原則，變本加厲搞以台制華，這些惡劣行徑嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重危害台海地區和平穩定」。中共解放軍「持續練兵備戰，堅決反制任何形式的台獨分裂活動和外部勢力干涉」。

根據中國國防部官網，譚克非說，美方報告的涉中內容，延續其「國家安全戰略報告」中「威脅驅動」的錯誤論調，罔顧事實渲染「中國挑戰」和「大國競爭」，藉規劃美國防務戰略抹黑中國「正常軍力發展」，屬於「冷戰思維和零和博弈觀念的老調重彈」。

譚克非聲稱，中國「堅定不移走和平發展道路，堅定維護以聯合國為核心的國際體系」。一支強大的中國軍隊，「不僅是捍衛國家主權、統一、領土完整的戰略支撐，也是維護世界和地區和平穩定的堅定力量」。

他又說，那些「頑固奉行本國利益優先，在亞太地區拉幫結派搞一體化威懾的國家，才是國際體系和亞太地區步步緊逼的挑戰」。

譚克非說，中方敦促美方摒棄冷戰零和思維，「摘掉有色眼鏡，糾正對華錯誤認知」，理性看待中國和中國軍隊發展，採取「客觀務實的態度」，多做有利於維護世界和地區和平穩定的事。

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美國國防部3月以機密形式遞交拜登總統任內首份「國家防衛戰略」（National Defense Strategy）給國會，10月27日才發布近80頁的解密版內容。

報告指美國國安最全面及嚴重的挑戰，來自於中共透過脅迫、日益武斷的行為，試圖重塑印太區域和國際體系，以使其符合自身利益和威權目標；北京對台灣日益挑釁的言論、日益脅迫的行為，不只破壞區域穩定，也恐導致誤判，威脅台海和平及穩定。（編輯：楊昇儒）1111104