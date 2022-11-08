立陶宛駐台貿易代表處開館 北京重申一個中國

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（中央社台北8日電）在台灣設立的立陶宛貿易代表處昨天開館，中國外交部發言人趙立堅回應重申「一個中國」論調；至於台灣宣布將在立陶宛投資1000萬歐元，趙立堅再批「民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁」。

根據中國外交部官網文字實錄，今天的例行記者會上，趙立堅對於立陶宛開設駐台貿易代表處一事重申，「世界上只有一個中國，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。

他說，中方堅決反對建交國和台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對侵犯中國主權和領土完整的任何行為，堅決反對背離國際社會普遍共識和國際關係基本準則的任何行徑。敦促立方切實恪守「一個中國原則」，慎重處理涉台問題，切實維護雙邊關系的政治基礎。

此外，外媒記者問道：台灣7日宣布將在立陶宛投資1000萬歐元，台灣方面表示，台灣願與立陶宛共同努力增強「民主供應鏈」在面對脅迫時的韌性，中國外交部對此有何評論？

趙立堅回應說，當前台海局勢面臨緊張，「根源就在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁，拒不認同『一個中國原則』，企圖改變兩岸同屬一個中國的現狀」。

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他說，「我們再次正告台灣當局，任何逆歷史潮流的圖謀都必將遭到全體中國人民的堅決反對，任何勾連外部勢力的企圖都注定一敗涂地」。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀7日表示，台灣的國家發展基金將對立陶宛科技公司Litilit（飛秒雷射源廠商）投資350萬歐元（約新台幣1億1170萬元）。國發會主委龔明鑫表示，台灣初步預計今年可透過「中東歐投資基金」對立陶宛投資1000萬歐元，並將持續評估其他具潛力產業，拓展更多的合作機會。（編輯：張淑伶）1111108