中國第5屆進博會閉幕 官方：意向成交金額增3.9%

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第5屆進博會5日起至10日期間在國家會展中心（上海）舉行，這是中共20大後舉行的首場國際展會。圖攝於11月6日。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月10日

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（中央社記者李雅雯上海10日電）第5屆中國國際進口博覽會（進博會）今天閉幕，官方表示，截至今天中午12時，累計進場46.1萬人次，按一年計意向成交金額達735.2億美元，較上屆增長3.9%。

第5屆進博會11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行，這是中共20大後舉行的首場國際展會，也是連續第5年舉辦。

官方數據顯示，本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參展，2800多家企業參加企業商業展、24場虹橋論壇活動。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社記者採訪表示，中國清零政策導致外國投資人對於中國市場萌生退意，加上中國面臨美國拜登政府晶片法案（CHIPS Act）等挑戰，必須確保其經濟和先進經濟體不走向廣泛性脫鉤，拉大進口是個方式。

宋文笛認為，維持和國際經濟連結，增加進口是個方式。在全球經濟普遍受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重挫背景下，中國推動出口不容易，且可能引起歐美國家支持保護主義選民政治反彈，進博會則可將國際投資者拉進中國市場。

央視新聞報導，中國國際進口博覽局副局長孫成海10日於閉幕記者會表示，第5屆進博會按一年計意向成交金額達735.2億美元（約新台幣2.34兆元），比上屆增長3.9%。

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展會期間，中國國際進口博覽局、中國銀行等主辦單位主辦「貿易投資對接會」，推進「展品變商品、展商變投資商」，安排參展商和採購商「一對一」對談或線上視訊洽談；另也為參展商和各地孵化器、產業園區、投資機構建立招商引資交流平台。

中共中央政治局常委李強4日在進博會開幕式上表示，中國將堅定實施擴大內需戰略，推動形成強大國內市場，以國內大迴圈吸引全球資源要素，讓中國市場成為全球共用的大市場。（編輯：楊昇儒）1111110