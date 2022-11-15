兩岸往返 登機前核酸檢測11/18起改為一次

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（中央社記者李雅雯上海15日電）兩岸往返班機「登機前48小時1次核酸檢測陰性證明」新制從11月18日起實施，原先要求旅客登機前出示2次核酸檢測陰性報告將變更為1次即可。

一名民航人士告訴中央社記者，已經接獲官方發出這項新制通知，預計今天或是明天就會更新航司官網最新規定相關訊息。

國務院聯防聯控機制綜合組日前發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，公布優化防控工作20條措施，縮短入境中國旅客隔離天數，也減少登機前核酸檢測次數要求。

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兩岸往返班機將由11月18日起，將登機前48小時核酸檢測次數要求由2次降為1次。旅客從台灣搭機出發前往中國大陸，必須持有「登機前48小時1次核酸檢測陰性證明」，內容需要註明「CT值≧35」；從中國大陸出發赴台灣，持有1次登機前48小時核酸檢測陰性證明即可。

在11月18日新制生效前，依據中國民航總局要求，搭乘兩岸航線往返台灣、中國大陸旅客，仍然必須提供48小時內2次核酸陰性檢測報告，建議第2次檢測時間與第1次檢測要有一定差距。（編輯：張淑伶）1111115