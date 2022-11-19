隱瞞行程至183人感染 遼寧2司機被判刑4年

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（中央社台北19日電）今年初，遼寧省2名貨車司機未按規定報備涉及疫區的行程，隨後2人分別確診COVID-19。他們被控造成183人感染，耗費縣政府疫情處置費用人民幣1.55億元，近日被判處有期徒刑4年。

綏中融媒報導，近日，遼寧葫蘆島市綏中縣法院對被告人賀某、韓某妨害傳染病防治案公開開庭審理。

1月22日，這兩名被告駕駛大貨車從綏中縣前往黑龍江省牡丹江市送貨，1月25日返回綏中縣。2人得知牡丹江市綏芬河市爆發疫情後，未按照疫情防控相關規定，未對去過綏芬河市的行程報備。

報導指出，這2人後來都被確診患有COVID-19（2019冠狀病毒疾病），造成綏中縣183人被感染，7865人被隔離，全縣陸續劃定34個封控區、管控區和重點防範區，啟用隔離場所61家，縣財政共支出各項疫情應急處置費用約1.55億元（約新台幣6.82億元）。

賀某與韓某因在疫情期間妨害傳染病防治，被判處有期徒刑4年。2名被告人都當庭表示認罪認罰。（編輯：張淑伶）1111119